Названа дата запуска мощнейшей в мире ракеты

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Первый полет новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоится 6 февраля 

РИА Новости 25 января 2018
Фото: © AP Photo / Damian Dovarganes
Первый полет новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy запланирован на 6 февраля, сообщил глава американской частной компании SpaceX Илон Маск.
"Планируем произвести первый пуск Falcon Heavy 6 февраля со стартовой площадки "Аполлона" 39A на мысе Канаверал", — написал Маск в своем официальном Twitter.
В четверг SpaceX провела успешное огневое испытание Falcon Heavy. Перед этим мероприятие отменялось дважды. Традиционно компания проводит огневое испытание за несколько дней до старта.
Falcon Heavy создается на базе Falcon 9, ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin 1D, по девять в центральном и двух боковых разгонных блоках.
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