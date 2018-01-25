Названа дата запуска мощнейшей в мире ракеты

Первый полет новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоится 6 февраля

Илон Маск. Первый полет новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy запланирован на 6 февраля, сообщил глава американской частной компании SpaceX

"Планируем произвести первый пуск Falcon Heavy 6 февраля со стартовой площадки "Аполлона" 39A на мысе Канаверал", — написал Маск в своем официальном Twitter.

В четверг SpaceX провела успешное огневое испытание Falcon Heavy. Перед этим мероприятие отменялось дважды. Традиционно компания проводит огневое испытание за несколько дней до старта.