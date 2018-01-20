В США разработан ядерный реактор для колонистов на Марсе

НАСА и Минэнерго США разрабатывают ядерный реактор небольшого размера, который можно было бы использовать при исследовании космического пространства или для освоения Луны или Марса, передает ТАСС. Очередные испытания установки состоятся в марте в пустыне Невада.

Данный проект получил название Kilopower. Предполагается, что мощность реактора, рассчитанного на работу в течение 10 лет, составит от 1 до 10 киловатт. По оценкам специалистов космического ведомства, этого может быть достаточно для обеспечения энергией двух частных жилых домов.

По словам авторов, реактор основан на принципе двигателя Стирлинга и имеет мало движущихся частей. Сама активная зона реактора с ураном-235 имеет размеры рулона бумажных полотенец.

Для полноценной работы обитаемой станции на поверхности Марса, по оценкам, необходимо запустить 4-5 таких установок.

В НАСА полагают, что на Земле реактор мог бы использоваться при изучении глубин океанов с помощью дистанционно управляемых аппаратов или военными — для энергоснабжения баз передового развертывания.

Представители НАСА ранее сообщали, что испытания реактора были начаты в ноябре на одном из объектов Минэнерго США в пустыне Невада. Они возобновятся в марте в этом же месте. Исследователи, в частности, рассчитывают проверить, сможет ли установка работать беспрерывно в течение 28 часов.