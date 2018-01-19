Искусственный интеллект научился предсказывать смерть

Ученые из Стэнфордского университета разработали систему искусственного интеллекта, способную предсказать вероятность смерти пациента в течение года с точностью до 90%. Предварительные результаты были опубликованы в архиве препринтов arXiv.org.

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Алгоритм основан на глубоком обучении нейронных сетей, подходе, позволяющем оперировать огромными объемами данных. Для обучения были использованы данные о здоровье и смертности двух млн детей и взрослых, находившихся на лечении в нескольких крупных больницах.

По предварительным результатам, алгоритм способен предсказать вероятность смерти пациента в течение года с точностью до 90%.

Согласно опросам, большинство людей предпочли бы провести свои последние дни не в больнице, а дома, с родными и близкими, поясняют исследователи. И расчет даты смерти позволит врачам принять решение — продолжать ли удерживать пациента в больнице или отпустить его домой.