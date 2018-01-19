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Каким регионам Земли угрожает астероидный апокалипсис
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Ученые рассказали, каким регионам Земли угрожает астероидный апокалипсис 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: pixabay.com

Как отметили исследователи, «очаги метеоритной опасности» в течение времени будут смещаться, в результате чего теоретически каждый регион может подвергнуться угрозе падения космического камня.

Планетологи из Колумбии просчитали вероятность падения астероидов на всей территории Земли. По результатам исследования оказалось, что меньше всего опасности подвержены страны Африки, Азии и Америки. Более всего вероятность «астероидного апокалипсиса» угрожает северной части Российской Федерации и Европы.

Такое заявление было опубликовано в статье из электронной библиотеки arXiv.org.

«За последний век человечество стало свидетелем падения сразу двух крупных метеоритов — Челябинского и Тунгусского. В отличие от других катаклизмов подобного рода, которые наверняка происходили в более ранние исторические эпохи, эти небесные тела взорвались не над морем, а над сушей, и за ними следили сотни людей, многие из которых даже стали жертвами взрывов. Что самое интересное — их эпицентры разделяет всего 2300 километров»,

— рассказали исследователи.

По данным исследователей, меньше всего такие катаклизмы будут угрожать экваториальным и тропическим регионами Земли. Однако чаще всего им могут подвергаться приполярные и умеренные широты Северного полушария. Однако «очаги метеоритной опасности» в течение времени будут смещаться, в результате чего теоретически каждый регион может подвергнуться угрозе падения космического камня.

Ранее сообщалось, что в сторону Земли несутся два крупных астероида.

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