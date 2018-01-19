«Астероидный апокалипсис»: кто под ударом

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Ученые рассказали, каким регионам Земли угрожает астероидный апокалипсис 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: pixabay.com

Планетологи из Колумбии просчитали вероятность падения астероидов на всей территории Земли. По результатам исследования оказалось, что меньше всего опасности подвержены страны Африки, Азии и Америки. Более всего вероятность «астероидного апокалипсиса» угрожает северной части Российской Федерации и Европы.

Такое заявление было опубликовано в статье из электронной библиотеки arXiv.org.

«За последний век человечество стало свидетелем падения сразу двух крупных метеоритов — Челябинского и Тунгусского. В отличие от других катаклизмов подобного рода, которые наверняка происходили в более ранние исторические эпохи, эти небесные тела взорвались не над морем, а над сушей, и за ними следили сотни людей, многие из которых даже стали жертвами взрывов. Что самое интересное — их эпицентры разделяет всего 2300 километров»,

— рассказали исследователи.

По данным исследователей, меньше всего такие катаклизмы будут угрожать экваториальным и тропическим регионами Земли. Однако чаще всего им могут подвергаться приполярные и умеренные широты Северного полушария. Однако «очаги метеоритной опасности» в течение времени будут смещаться, в результате чего теоретически каждый регион может подвергнуться угрозе падения космического камня.

Ранее сообщалось, что в сторону Земли несутся два крупных астероида.

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