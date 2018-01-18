Ещё
Интернету предрекли скорое разрушение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Интернету предрекли скорое разрушение 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: Reuters

Масштабные кибератаки могут привести к скорому разрушению целостности глобального интернета, считают эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ). Исследование под названием «Глобальные риски — 2018» было представлено в Женеве, передает ТАСС.

«Распространение трансграничных вредоносных кибератак может стать наиболее вероятным спусковым крючком для распада под руководством правительств интернета на национальные и региональные "огороженные участки"», — предупреждают специалисты.

Авторы исследования призывают правительства разных стран кооперироваться в борьбе с международными хакерскими группировками, а также подключить к процессу технологические компании, специализирующиеся на изучении и предотвращении атак. Эксперты предупреждают, что ошибочное определение источника кибератак может привести к удару по непричастным странам, а в крайнем случае — к применению обычного вооружения.

В этой связи специалисты настаивают на выработке правовых норм для кибервойн по аналогии с вооруженными конфликтами.

«Известные концепции, такие как транспарентность, пропорциональность и нераспространение, могли бы быть перекодифицированы для киберсферы», — отмечается в докладе.

Кроме того, специалисты ВЭФ призывают подумать над международным запретом на применение отдельных классов кибератак.

>> Микроволновки признали опасными для человечества

Lenta.ru: последние новости
Немец сел в ванную и полетел США испытали двигатель сверхтяжелой ракеты Рассекречен отчет о советской миссии на Луну
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европу парализовало
Cам послал, сам пусть ловит: Крым о «сигнале» Порошенко
Донбасс расколол Украину
Микроволновки признали опасными для человечества
Запад откажется от поддержки Порошенко
Видео
02:44
Захарченко: Украина собралась воевать
В мире
02:00
52 человека заживо сгорели в автобусе в Казахстане
Происшествия В мире
00:18
Путин возложил цветы на Пискаревском кладбище
Политика Общество
00:48
Европу парализовало
Погода Общество
00:17
Сати Казанова впервые показала маму
Шоу-бизнес
01:16
Экс-жена обжаловала развод с Джигарханяном
Шоу-бизнес
01:03
Иней заколдовал дом в Екатеринбурге
Общество
00:22
Глюк'оZа «пропала» из-за банкротства мужа
Шоу-бизнес Другое
00:58
Снежный человек довёл собак до истерики
00:45
Жириновский решил попробовать мельдоний
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение