Ещё
Найден способ блокировать чужие «айфоны»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В iOS нашли баг, способный заставить «зависнуть» чужой iPhone 

РИА Новости 30 минут назад

Владельцы iPhone обнаружили ошибку в системе, которая позволяет удаленно блокировать чужие смартфоны на iOS 10 и 11, сообщает 9to5Mac.

​Если отправить на iPhone сообщение со специальной ссылкой, смартфон зависает и перестает реагировать на любые нажатия.

Разблокировать гаджет можно посредством перезагрузки. Повторная отправка сообщения снова выключит смартфон.

Точно таким же образом можно заблокировать компьютеры Mac.

С подобными сообщениями, которые удаленно перезагружают смартфоны, пользователи iIPhone сталкивались и раньше. Тогда в Apple посоветовали не открывать сообщение, а попросить Siri ответить на него и затем удалить.

РИА Новости: последние новости
РКС опубликовал рассекреченный отчет о работе "Лунохода-2" Геологи обнаружили руины античного города возрастом 2700 лет, пишут СМИ В Мексике обнаружили крупнейшую в мире затопленную пещеру
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тяжелые истребители сели на трассу
Новое ЧП произошло у школы в Челябинской области
Обнаружен крупнейший подводный «портал в иной мир»
Чубайсу швырнули в лицо листовки на Гайдаровском форуме
Показан первый в мире люксовый танк
Видео
00:37
Песков рассказал о здоровье Путина
Политика
01:30
Найден способ блокировать чужие «айфоны»
Наука и техника
03:39
Грудинин рассказал о Люцифере в совхозе им. Ленина
Политика
01:28
Тяжелые истребители сели на трассу
Армия Оружие
00:43
США готовы расправиться с Турцией на территории Сирии
Армия В мире
00:14
Хилькевич рассказала правду о беременности
Шоу-бизнес
00:26
Экс-жена Джигарханяна Татьяна Власова разоблачит Цымбалюк-Романовскую
Шоу-бизнес
02:22
Гвердцители не может забыть погибшего возлюбленного
Шоу-бизнес
00:52
Гузеева лечит нервы за границей
Шоу-бизнес
00:52
Чубайсу швырнули в лицо листовки на Гайдаровском форуме
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение