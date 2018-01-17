Ещё
Названы сроки вымирания млекопитающих
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы сроки необратимого вымирания млекопитающих 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru

Американские ученые назвали сроки, когда атмосфера Земли станет непригодной для продолжительного нахождения млекопитающих, в частности человека, на открытом воздухе без дополнительных средств защиты или укрытия. Исследование доступно на сайте arXiv.org.

Если текущее потребление энергии цивилизацией продолжится, то нахождение человека на открытом воздухе станет невозможным в 2200-2400 годах, полагают авторы. Данный прогноз остается справедливым в случае снижения выбросов парниковых газов в атмосферу, поскольку поглощение энергии цивилизацией все равно будет повышать равновесную температуру планеты, а также снижения численности населения, которое должно начаться к 2100 году.

Выводы ученых основаны на работе климатологов Стивена Шервудa и Мэтью Хубера, которые показали, что температура мокрого термометра выше 35 градусов по Цельсию приводит к гипертермии у млекопитающих, в частности человека, а также оценок темпов глобального потепления.

Метеорологи из США прогнозируют, что в период между 2071 и 2100 годами температура мокрого термометра в некоторых регионах Персидского залива, таких как Катар, ОАЭ и Иран, достигнет 35 градусов Цельсия. В зону риска попадают такие города, как Дубай, Доха и Абу-Даби.

Температуру мокрого термометра принимает испаряющаяся в воздух вода в конце процесса. Данный параметр измеряется психрометром. Тело человека охлаждается, главным образом, при испарении жидкости с его поверхности. В случае критического значения температуры мокрого термометра это станет невозможным.

Lenta.ru: последние новости
Рассекречен отчет о советской миссии на Луну Раскрыта загадка нарушающего законы физики двигателя Портал для отправки фараонов в загробный мир нашли в пирамиде Хеопса
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров «шокировал» Польшу
Капитану российской армии угрожают сжечь детей
США готовы расправиться с Турцией на территории Сирии
Известную певицу сбил автомобиль
Назван самый инновационный регион России
Видео
00:00
«Огнедышащая» альпака шокировала людей
Безумный мир
04:08
США разрабатывают новое ядерное оружие
Оружие Армия
01:12
Пожарный поймал сброшенную с третьего этажа девочку
Происшествия
05:24
Скончавшаяся солистка Cranberries не смогла угодить Лозе
Шоу-бизнес
00:47
«Кому-то в глаз попали, кому-то в ухо». Ученик рассказал о трагедии
Происшествия
02:09
Капитану российской армии угрожают сжечь детей
Происшествия
01:47
В Кремле назвали условия возврата Украине военной техники
Политика
01:27
Apple хотят засудить за медленные iPhone
Компании Наука и техника
00:51
В Якутии врач избил девушку прямо на приеме
Происшествия Общество
00:53
Шурыгина обозлилась на Малахова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение