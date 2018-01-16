С крыс сняли вину в распространении «черной смерти»

Ученые сняли с крыс вину в распространении средневековой «черной смерти»

Норвежские математики проанализировали историю распространения чумы по средневековой Европе и России и пришли к выводу, что ее главными переносчиками были человеческие блохи и вши, а не паразиты крыс, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"Чума по прежнему остается одной из самых важных и опасных болезней с точки зрения науки, истории и общественного здоровья, и она по-прежнему присутствует в самых разных уголках мира. По этой причине нам крайне важно раскрыть весь набор трюков и приемов этой чрезвычайно многогранной и опасной болезни", — пишет Борис Шмид (Boris Schmid) из университета Осло (Норвегия) и его коллеги.

Человечество пережило несколько масштабных эпидемий с похожими симптомами, которые описываются как "чума". Первой из них стала так называемая чума Юстиниана, вспыхнувшая в Византии и в Средиземноморье в середине 6 века и унесшая жизни свыше 100 миллионов человек. Другим похожим эпизодом была средневековая "черная смерть", уничтожившая около трети жителей Европы в середине 14 века.

В последние несколько лет генетикам удалось извлечь останки ДНК этих бактерий из костей их жертв и доказать, что все они вызывались разными, но похожими штаммами одной и той же бактерии — Yersinia pestis. Как недавно выяснили палеогенетики, чума сопровождала эволюцию человечества на всем времени его расселения по Европе и Азии в последние 15-10 тысяч лет, периодически исчезая и появляясь.

Традиционно считается, что главными переносчиками чумы выступали не популяции людей, а грызуны, живущие как в дикой природе, так и в окрестностях первых городов и других мест скопления людей. По мнению многих ученых, чумная палочка впервые попала в Европу и на Ближний Восток во времена античности в результате климатических изменений, заставивших грызунов, живших в степях Монголии и Китая, мигрировать в западном направлении.

Подобная теория, как отмечают Шмид и его коллеги, хорошо объясняет историю эволюции чумы и относительно недавние ее вспышки, но она не совместима с самой крупной вспышкой этой инфекции, средневековой "черной смертью". Многие эпидемиологи сегодня считают, что чума распространялась по Европе слишком медленно и присутствовала в ней слишком долго для того, чтобы ее переносчиками могли быть только грызуны — ее распространителями должны были быть и человеческие паразиты.

Норвежские математики проверили, так ли это, используя записи летописцев и хроники 14-16 веков, повествующие о крупных вспышках чумы в Москве, Лондоне и других крупных "мегаполисах" позднего Средневековья, и набор формул, описывающих три разных сценария распространения Yersinia pestis — воздушно-капельным путем и через паразитов людей и крыс.

Используя эти модели, ученые подсчитали число новых зараженных и уже умерших жертв чумы в разные дни после начала эпидемии, и сравнили эти графики с тем, как развивалась эпидемия в реальности.

Как показали эти расчеты, все крупные эпидемии чумы, которые происходили в 14-18 веках, развивались скорее по "человеческому", чем по "крысиному" сценарию — вспышки болезни были менее острыми и более продолжительными, чем предсказывала компьютерная модель, связанная с распространением чумы через паразитов грызунов.

Сегодня, как отмечают ученые, благодаря изменениям в гигиене и в условиях проживания почти всех людей, подобные вспышки исключены в большинстве стран мира, за исключением самых бедных и перенаселенных государств третьего мира. По этой причине не стоит опасаться, что блохи и вши могут вызвать новую эпидемию чумы в ближайшие годы, хотя полностью эту возможность нельзя исключить.