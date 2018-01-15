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Уходим под воду: что ждет Землю ближайшие 25 лет?
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Уходим под воду: ученые рассказали об угрозе глобального потепления 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © AP Photo / Santa Barbara County Fire Department/ Mike Eliaso

Из-за глобального потепления десятки миллионов людей в ближайшие 25 лет окажутся под угрозой, вызванной разливами рек, выяснили ученые. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

С увеличением температуры такие явления, как шторма и сильные ливни будут сильнее во многих частях света, в том числе и в Африке. Это, в свою очередь, значительно увеличит риск наводнений не связанных с повышением уровня Мирового океана. Для защиты населения таких регионов, как Центральная Европа, Африка, Центральная и Северная Америка, Индия, Пакистан, Индонезия и Китай, потребуется принять серьезные меры, считают исследователи.

В противном случае под ударами природных катаклизмов в будущем могут оказаться десятки миллионов человек. Так, по оценкам ученых, в США и Канаде число людей, проживающих в зоне риска, увеличится со ста тысяч до миллиона, а в Китае — достигнет 55 миллионов.

По словам ученых, период в 25 лет они выбрали, так как тенденцию к потеплению на этом промежутке времени уже не удастся изменить никакими мерами. "Все, что будет после этих 25 лет, зависит от того, что мы сделаем сегодня", — цитирует издание Scientific American одного из авторов исследования Андерса Леверманна.

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