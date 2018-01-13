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«Южмаш» ждет от РФ деньги на запуск спутника
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«Южмаш» ждет от России деньги для запуска украинского спутника «Лыбидь» 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: Государственное космическое агентство Украины

Украинское государственное предприятие "Южмаш” ожидает от России 8,245 миллиона долларов, которые планируется потратить на завершение строительства ракеты "Зенит-2SLБ” для запуска спутника "Лыбидь”, говорится в сообщении на сайте компании.

"Контракт был заключен еще в 2011 году. Заказано изготовление одной ракеты-носителя "Зенит-2SLБ". Заказчик — российский ФГУП "Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры". Для завершения этого контракта "Южмаш" ожидает получения $8,245 млн, это позволит завершить сборку изделия, а также отгрузить его на космодром Байконур для запуска", — гласит сообщение.

Контракт на создание спутника "Лыбидь" был заключен в декабре 2009 года Национальным космическим агентством Украины (НКАУ, с 2010 года — ГКАУ) с канадской компанией MacDonald, Dettwiler and Associates, Ltd (MDA). Общая сумма контракта составила 254 миллиона долларов. Запуск украинского спутника был запланирован на ракете-носителе "Зенит-3SLB" с космодрома Байконур еще в 2011 году, однако не состоялся до сих пор.

Украинское предприятие "Южмаш" производит ракеты-носители "Зенит", однако, как отмечали в самой компании, с 2013 года находится в глубоком кризисе, который из-за "обвального сокращения объемов производства".

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