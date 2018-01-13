На Тайване выловили «Чужого»

На Тайване выловили акулу, похожую на «Чужого»

Представители Тайваньского научно-исследовательского института рыболовства выловили в водах Тихого океана 5 особей редчайшего вида "акул-гадюк" (Trigonognathus kabeyai). Об этом сообщает Science Alert.

Awww look at their slimy faces. https://t.co/vIefeFwRvO— ScienceAlert (@ScienceAlert) 11 января 2018 г.

​Эти акулы были открыты в 80-ых годах прошлого века, а впервые описаны в 1990-м году. С тех пор они лишь несколько раз попадались ученым, поэтому остаются плохо изученными, отмечает портал.

"Акулы-гадюки" обитают в северо-западной части океана, днем предпочитают держаться на глубине от 270 до 360 м, а ночью поднимаются к поверхности воды. Размеры Trigonognathus kabeyai достигают 54 сантиметров и 0,75 килограммов.

Отмечается, что этот вид рыб вряд ли представляет угрозу для человека — их рацион питания состоит из ракообразных и костных рыб.

Несмотря на это некоторые пользователи сравнили акулу с "Чужим" из одноименного фильм Ридли Скотта. "Это что-то из ночных кошмаров. Прямо как из фильма "Чужой"!", — пишет Spiked Durian из Сингапура.