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NASA показала панорамный вид из Млечного Пути
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NASA показала панорамный вид из центра Млечного Пути 

РИА Новости 2 часа назад

NASA опубликовало видео в формате 360 градусов, которое позволяет "прогуляться" по центру Млечного Пути.

Проект, при создании которого использовались данные, полученные космической рентгеновской обсерваторией "Чандра" и другими телескопами, позволяет наблюдателю самостоятельно исследовать гигантские звезды и сверхмассивную черную дыру в центре нашей Галактики.

Как сообщает космическое агентство, человечество физически не способно достичь центра Млечного Пути, и ученые изучают данный регион космоса благодаря мощным телескопам, способным принимать как видимый свет, так и рентгеновское и инфракрасное излучения.

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