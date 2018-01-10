Опубликовано видео испытания конкурента российского РД-180

Испытания американской замены двигателя РД-180 показали на видео

Американская компания Blue Origin провела удачные испытания ракетного двигателя BE-4. Видео тестов опубликовано в Twitter.

Latest BE-4 engine test footage where we exceeded our Isp targets. We continue to exercise the deep throttling of our full scale 550,000 lbf BE-4, the reusability of our hydrostatic pump bearings and our stable start/stop cycles. More to follow from ongoing tests. #BE4 #NewGlenn pic.twitter.com/fw5zvtwpJ6— Blue Origin (@blueorigin) 8 января 2018 г.

Как отметили в компании, в ходе последнего испытания были превышены цели по удельному импульсу.

«Мы продолжаем упражняться в глубоком дросселировании нашего полномасштабного BE-4, способного развивать тягу 2,4 тысячи килоньютонов на уровне моря», — добавили в Blue Origin.

Ранее огневые испытания BE-4 состоялись в октябре 2017 года. Производство ракетных двигателей планируется развернуть в Алабаме.

ВE-4 планируется устанавливать на ракету Vulcan, замену носителя Atlas 5, разрабатываемую альянсом ULA (United Launch Alliance), совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin. Два однокамерных BE-4, устанавливаемых на первую ступень носителя Vulcan (фактически Atlas 6), в совокупности позволят развить большую тягу, чем один двухкамерный РД-180 первой ступени Atlas 5, производимый российским «Энергомашем». В отличие от РД-180, работающего на керосине, BE-4 использует метан. BlueOrigin также планирует устанавливать BE-4 на собственную ракету New Glenn.