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Найден путь в четвертое измерение
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Ученые нашли путь в четвертое измерение 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Patrick Seeger / dpa / Globallookpress.com

Группа физиков из Университета штата Пенсильвания под руководством профессора Микаэля Рехтсмана нашли путь в четвертое измерение пространства. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature.

Физики опирались на результаты исследования, за которое в 2016 году была присуждена Нобелевская премия. Ученые создали специальные двухмерные структуры, используя лазеры. Ученые добились результата, напомнившего квантовый эффект Холла (проводимости двумерного электронного газа в сильных магнитных полях при низких температурах).

Физики отмечают, что трехмерные предметы отбрасывают двухмерные тени, которые позволяют судить о форме этих предметов. Сложные вычисления показали, что трехмерные объекты могут быть «тенью» четырехмерных объектов.

Ученые говорят, что приблизились к пониманию четырехмерного пространства. Окружающий нас мир имеет три пространственных измерения, но в физических моделях их может быть больше. К примеру, в теории суперструн рассматривается 10 пространственных измерений.

В декабре 2017 года стало известно, что астрофизик Кристоф Кон из Датского технического университета определил скорость света в пространстве с двумя временными измерениями. А физики из Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми в США опубликовали результаты своих исследований по поиску доказательств существования Вселенной с большим числом измерений.

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