Найдено новое наибольшее простое число

Участники проекта GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search), который занимается поиском так называемых простых чисел Мерсенна, 26 декабря 2017 года заявили об открытии нового самого большого простого числа, сообщила The Guardian.

Газета поясняет, что отразить число визуально практически не представляется возможным, поскольку оно содержит 23 249 425 знаков, и его запись заняла бы около семи тысяч книжных страниц.

Математики присвоили числу обозначение M77232917. Оно представляет собой степень двойки минус 1 с показатель степени равным 77 232 917. Теперь именно оно замыкает ряд чисел, делящихся на 1 и самих себя. Начало последовательности выглядит следующим образом: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199 …

Прежнее число, стоявшее в конце этой цепочки было открыто в январе 2016 года. Его длина — на миллион знаков меньше. M77232917 относится ко множеству чисел Мерсенна, носящего имя французского математика XVII века. Открытое число стало в нем по счету доказанным.

По словам одного из руководителей проекта GIMPS, его удивило, насколько быстро было определено новое число.

Обычно искать простые числа — все равно что находить дохлых кошек на дороге: они встречаются редко, и вы не ожидаете найти новую сразу после предыдущейи — Крис Калдуэлл

В проекте поиска простых чисел используются компьютеры добровольцев из различных стран. Для вычислений существуют специальные алгоритмы. Автором открытия стал электрик из американского штата Теннесси Джонатан Пейс. Шесть дней ему потребовалось на то, чтобы подобрать число-кандидата на проверку.

Результат проверяли несколько других компьютеров, на что им потребовалось от 34 до 82 часов. Пейс занимается поиском простых чисел уже 14 лет и впервые добился открытия. Теперь его ждет премия в три тысячи долларов.

Всего участники GIMPS обнаружили 14 самых больших простых чисел. А математик из Университета штата Миссури Кертис Купер делал это четырежды.

Российский математик, выпускник Физтеха в Долгопрудном Александр Полянский вместе с коллегой из Израиля Цзылинь Цзяном доказали «Теорему о покрытии сферы полосками», над которой бились 40 лет ученые всего мира.