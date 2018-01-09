Ещё
Стали известны сроки испытаний второго лайнера МС-21
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рогозин анонсировал скорые испытания второго лайнера МС-21 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"

Первые испытания второго российского магистрального лайнера МС-21 пройдут в скором времени, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на свой странице на Facebook.

"Первый магистральный лайнер МС-21-300 уже совершил 33 испытательных полёта. В конце февраля — начале марта к испытаниям присоединится второй самолет, сборка которого завершается на Иркутском авиационном заводе", — написал он.

Кроме того, вице-премьер отметил, что на том же заводе проводится подготовка к запуску в 2019 году в серийное производство этого лайнера.

Также Рогозин сообщил, что самолет будет выпускаться с двигателем модели ПД-14.

В мае 2017 года МС-21 выполнил первый полет, а в середине октября первый образец лайнера совершил первый дальний перелет из Иркутска в Жуковский для продолжения летных испытаний.

МС-21 — перспективный российский пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето— и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан".

РИА Новости: последние новости
В США SpaceX запустила секретный правительственный спутник У острова Антикитера нашли новые артефакты На дне высокогорного озера в Мексике нашли древнюю "модель" Вселенной
 Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Законы 2018 года, которые изменят жизнь россиян
Китай готовит плацдарм для удара по Индии
Опубликовано провокационное интервью Симоньян
«Взрывной циклон» в США объяснили вмешательством РФ
Пока вы ели оливье: скандалы, интриги, сенсации
Видео
00:00
Горбатый кит спас женщину от акулы
Безумный мир
00:41
«Взрывной циклон» в США объяснили вмешательством РФ
США В мире
01:01
В Японии изгоняют злых духов
06:25
Как изменилась страна за 18 лет президентства Путина
Политика
01:39
Туроператоры начали бронировать Египет
Африка Путешествия
01:33
Россиянам запретят выбрасывать окурки из машин
Общество
00:25
Сахару завалило снегом
Общество
03:12
Жена футболиста Аршавина устроила скандал в самолёте
Общество
00:28
Премьер-министр заменил себя картонным двойником
Общество Политика
00:48
Мотоциклист снял на видео смерть друга и свою собственную
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение