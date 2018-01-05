WhatsApp навсегда отключили на некоторых смартфонах

Начиная с января нынешнего года мессенджер WhatsApp прекратит работать на ряде карманных устройств с устаревшими операционными системами. Речь идет о мобильной Windows версии 8.0 и более старых ОС, а также BlackBerry 10 и BlackBerry OS.

По словам разработчиков, отключение будет происходить постепенно, однако в конечном счете на всех непопулярных гаджетах WhatsApp прекратит работать.

Помимо этого, в наступившем году популярный мессенджер перестанет поддерживать платформу Nokia S40. В 2020 году WhatsApp отключится на смартфонах под управлением Android 2.3.7 и более старых версий.