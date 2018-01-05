Индия разрабатывает мини-ракету для наноспутников

Индия ведет работу по созданию малой ракеты-носителя для вывода на околоземную орбиту наноспутников.

Индия ведет разработку малогабаритной ракеты-носителя для запуска небольших по размеру спутников.

По словам министра, курирующего атомную энергетику и космос Индии, Джитендра Сингха, новая ракета в разы снизит стоимость вывода спутников на орбиту в несколько раз.

Минир-ракета будет вдвое короче и в несколько раз легче основной ракеты-носитеря Индии — PSLV, вес которой составляет около трехсот тонн, сообщает ТАСС. Ожидается что предстартовая масса ракеты не будет превышать 100 тонн, а высота не превысит 25 метров.