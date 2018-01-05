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Индия разрабатывает мини-ракету для наноспутников
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Индия разрабатывает мини-ракету для наноспутников 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: Stringer / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Индия ведет работу по созданию малой ракеты-носителя для вывода на околоземную орбиту наноспутников.

Индия ведет разработку малогабаритной ракеты-носителя для запуска небольших по размеру спутников.

По словам министра, курирующего атомную энергетику и космос Индии, Джитендра Сингха, новая ракета в разы снизит стоимость вывода спутников на орбиту в несколько раз.

Минир-ракета будет вдвое короче и в несколько раз легче основной ракеты-носитеря Индии — PSLV, вес которой составляет около трехсот тонн, сообщает ТАСС. Ожидается что предстартовая масса ракеты не будет превышать 100 тонн, а высота не превысит 25 метров.

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