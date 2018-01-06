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В Мексике нашли загадочную модель Вселенной
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В Мексике нашли построенную ацтеками загадочную модель Вселенной 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com

В Мексике команда археологов обнаружила на дне озера у подножия вулкана Истаксиуатль древнее каменное святилище ацтеков. Характер сооружения говорит о том, что оно служило моделью Вселенной, сообщает International Business Times.

Святилище обнаружили исследователи из Национального института антропологии и истории на высоте около четырех тысяч метров на дне озера. Святилище выложено из камней разного размера, а их расположение повторяет расположение звезд и галактик.

Кроме того, святилище устроено так, что при взгляде на него наблюдается оптический эффект: камни кажутся плавающими на поверхности воды, а не лежащими на дне.

«Оптический эффект и структура объекта говорят о том, что это место было миниатюрной моделью Вселенной, древнего понимания времени и пространства. Оно также согласуется с ацтекскими мифами о создании мира. Согласно им в древности не было суши. Морское чудовище Сипактли жило в первобытном океане, а затем из его туловища боги создали небо и землю», — рассказал археолог Ирис-дель-Росио Эрнандес Баутиста.

Летом 2017 года сообщалось, что под пирамидой Луны в Мексике ученые обнаружили подземный туннель, который, по всей видимости, имитировал путешествие в загробный мир.

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