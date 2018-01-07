Найдена построенная ацтеками загадочая модель Вселенной

Археологи на дне озера в Мексике нашли древнюю «модель» Вселенной

Археологи обнаружили на дне озера в Мексике у подножия вулкана Истаксиуатль каменное святилище. Специалисты считают, что это модель Вселенной ацтеков. Объект обнаружен на высоте четырех тысяч метров над уровнем моря, передает сайт argumenti.ru.

Святилище сделано так, чтобы у стоящего на берегу озера было впечатление, что камни не находятся глубоко под водой, а плавают на поверхности.

Как рассказывают археологи, модель отображает ацтекские мифы о создании мира. Согласно им, в древности не было суши. Морское чудовище Сипактли жило в первобытном океане, а потом из его туловища боги сотворили небо и землю. К какому времени можно отнести создание "модели Вселенной", предстоит еще выяснить.