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Facebook начал банить за слово «украинец»
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Facebook блокирует страницы россиян за слово «украинец» 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru

Администраторы Facebook блокируют российских и русскоязычных пользователей за любое упоминание об Украине и украинцах. Многие пользователи заявляют, что готовы сменить площадку для общения, так как в этой соцсети пребывание перестало быть комфортным, а о спокойном высказывании собственного мнения и непредвзятости модераторов в Facebook давно уже говорить не приходится. О сетевом конфликте стало известно Ura.Ru.

Администраторы Facebook забанили российского пользователя Павла Еремеева. Комментарий россиянина «Собственно, все, что надо знать об Украине и украинцах» модераторы сочли оскорбительным.

«Это был комментарий в Сети. Я общался с человеком, который отстаивал украинские позиции, в развязной и нецензурной форме пытался доказать, что украинцы — это гораздо более цивилизованная нация, чем русские, и более европейская. Я на это заметил, что своими кривляниями он сейчас как раз доказывает обратное», — рассказал Еремеев.

По мнению пользователя, его комментарий не содержал ничегооскорбительного. Тем не менее, публикация была удалена, а пользователю пришло соответствующее уведомление от модераторов.

«Вообще Facebook частенько банит просто за недостаточную восхищенность Украиной. При этом некоторые украиноязычные пользователи в открытую призывают убивать русских, но никого из них не блокируют», — отметил пользователь.

Тем временем пользователи соцсетей откровенно высмеяли мэра Киева Виталия Кличко за ошибку вего украиноязычной речи. Мэр Киева забыл, как по-украински сказать «звездное небо». Вместо «зоряне небо» градоначальник сказал «зiркове нiбо», чем вызвал смех публики и поток комментариев в соцсетях, в том числе в Facebook.

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