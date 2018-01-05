В процессорах Intel нашли критическую уязвимость

В процессорах Intel обнаружена критическая уязвимость

Исправить обнаруженный дефект способны только разработчики операционной системы, а экстренное обновление версии ОС может стать причиной снижения производительности устройства сразу до 30%.

Специалисты выявили в процессорах Intel уязвимость, которая позволяет злоумышленникам получать доступ к защищенным файлам на компьютерах пользователей.

Об этом передает The Register.

По данным издания, дефект затрагивает почти все процессоры Intel на базе Windows, Linux и macOS, а также смартфоны и другие устройства.

Таким образом, из-за данной уязвимости обычные пользовательские программы могут «видеть» структуру защищенной части памяти ядра и способны обнаружить место хранения конфиденциальной информации.

Отмечается, что исправить дефект могут только разработчики ОС, а экстренное обновление версии операционной системы может снизить производительность устройства до 30%, говорится в сообщении.