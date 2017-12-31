Ещё
В работе WhatsApp произошел сбой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ряде стран Европы и Америки произошёл сбой в работе сервиса WhatsApp 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters

Пользователи мессенджера WhatsApp из стран Америки и Европы сообщают о массовых сбоях в работе программы. Об этом сообщает «Синьхуа».

«Многие пользователи в Европе и Америке сообщают о сбоях в работе мессенджера WhatsApp, когда миллионы людей пытаются отправить друг другу новогодние поздравления», — говорится в сообщении агентства.

Ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp отказывается от поддержки некоторых операционных систем.

Также в конце ноября в ряде стран мира произошёл сбой в работе сервиса WhatsApp.

RT на русском: последние новости
NASA показало самые популярные фотографии 2017 года из своего Instagram Исследователи зафиксировали самую позднюю встречу серых китов у берегов Чукотки C «Байконура» стартовала ракета «Зенит» с первым ангольским спутником
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
При крушении самолета в Коста-Рике никто не выжил
В МЧС прокомментировали «эвакуацию» Дворцовой площади
В России запретили алкогольные энергетики
В России выросли акцизы на бензин и дизельное топливо
«США никогда не были так близки к ядерной войне»
Видео
01:37
Допрос петербургского террориста попал на видео
Криминал Происшествия
00:40
В Швейцарии шаурму запустили в стратосферу
В мире
Американец показал, как убирать снег с помощью дрифта
США В мире
00:59
Опубликованы снятые из космоса кадры Крымского моста
Наука и техника Общество
01:21
Опубликованы показания организатора взрыва в Петербурге
Криминал Другое
05:12
Обвиняемый в теракте в Петербурге назвал свои мотивы
Криминал Происшествия
00:15
Сын сенатора удалил Instagram после поездки с мигалками
Происшествия
00:55
Собчак «потроллила» Божену Рынску
Шоу-бизнес
02:09
Климкин назвал главные достижения Украины в 2017 году
В мире Украина
04:19
Путин поздравил россиян
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение