В работе WhatsApp произошел сбой

В ряде стран Европы и Америки произошёл сбой в работе сервиса WhatsApp

Пользователи мессенджера WhatsApp из стран Америки и Европы сообщают о массовых сбоях в работе программы. Об этом сообщает «Синьхуа».

«Многие пользователи в Европе и Америке сообщают о сбоях в работе мессенджера WhatsApp, когда миллионы людей пытаются отправить друг другу новогодние поздравления», — говорится в сообщении агентства.

#BREAKING: Many users in Europe and America report malfunctions to messaging service #WhatsApp, as millions try to send #NewYear greetings. pic.twitter.com/eiuLqcU7Pu— China Xinhua News (@XHNews) 31 декабря 2017 г.

Ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp отказывается от поддержки некоторых операционных систем.

Также в конце ноября в ряде стран мира произошёл сбой в работе сервиса WhatsApp.