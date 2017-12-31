Опубликованы снятые из космоса кадры Крымского моста

На снимках видны Севастополь и строящийся Крымский мост.
Российский космонавт Антон Шкаплеров Крымский мост из космоса. В настоящее время он находится на борту Международной космической станции.
Фотографии он разместил на своей странице в социальной сети Instagram.
anton_astrey / Instagram
anton_astrey / Instagram
На снимках видны Севастополь и строящийся Крымский мост.
«Фотографии моей Родины: Балаклава, Севастополь и Крымский мост. Контролирую строительство моста из космоса. Подтверждаю, все идет по графику», — сопроводил подписью свои фотографии космонавт.