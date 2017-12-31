Опубликованы снятые из космоса кадры Крымского моста

Опубликованы кадры Крымского моста, снятые из космоса

На снимках видны Севастополь и строящийся Крымский мост.

Российский космонавт Антон Шкаплеров Крымский мост из космоса. В настоящее время он находится на борту Международной космической станции.

Фотографии он разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

anton_astrey / Instagram

anton_astrey / Instagram

На снимках видны Севастополь и строящийся Крымский мост.

«Фотографии моей Родины: Балаклава, Севастополь и Крымский мост. Контролирую строительство моста из космоса. Подтверждаю, все идет по графику», — сопроводил подписью свои фотографии космонавт.