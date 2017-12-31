Ещё
Опубликованы снятые из космоса кадры Крымского моста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликованы кадры Крымского моста, снятые из космоса 

ТК «Звезда» 4 часа назад

На снимках видны Севастополь и строящийся Крымский мост.

Российский космонавт Антон Шкаплеров Крымский мост из космоса. В настоящее время он находится на борту Международной космической станции.

Фотографии он разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

anton_astrey / Instagram

anton_astrey / Instagram

На снимках видны Севастополь и строящийся Крымский мост.

«Фотографии моей Родины: Балаклава, Севастополь и Крымский мост. Контролирую строительство моста из космоса. Подтверждаю, все идет по графику», — сопроводил подписью свои фотографии космонавт.

ТК «Звезда»: последние новости
На пути к Луне и Марсу: лучшие фотографии NASA 2017-го года Ученые назвали сроки наступления нового ледникового периода Apple пообещала никогда больше не снижать скорость работы IPhone
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве проходит массовая эвакуация торговых центров
Энергомост в Крым взяли под охрану
На Сахалине спалили дотла новогоднюю елку
Порошенко рассказал о «победах» Украины в 2017 году
Умер Александр Шаврин
Видео
00:40
В Швейцарии шаурму запустили в стратосферу
В мире
Американец показал, как убирать снег с помощью дрифта
США В мире
00:59
Опубликованы снятые из космоса кадры Крымского моста
Наука и техника Общество
01:21
Опубликованы показания организатора взрыва в Петербурге
Криминал Другое
05:12
Обвиняемый в теракте в Петербурге назвал свои мотивы
Криминал Происшествия
00:15
Сын сенатора удалил Instagram после поездки с мигалками
Происшествия
00:55
Собчак «потроллила» Божену Рынску
Шоу-бизнес
02:09
Климкин назвал главные достижения Украины в 2017 году
В мире Украина
04:19
Путин поздравил россиян
Политика
00:59
Заявление Киева о Крымском мосте связали с оружием из США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение