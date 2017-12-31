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«ВКонтакте» случайно перешла на мову
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«ВКонтакте» случайно перешла на мову 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости

Социальная сеть «ВКонтакте» разослала пользователям поздравления с Новым годом на украинском языке. На это обратили внимание юзеры из России. Аналогичное поздравление на украинском от официального мобильного приложения соцсети пришло и корреспонденту «Ленты.ру».

«З прийдешнім святом! Привiтайте друзiв з Новим роком», — говорится в сообщении. Это обозначает следующее: «С наступающим праздником! Поздравьте друзей с Новым годом».

Комментариев от представителей администрации соцсети пока не поступало.

В июне этого года в Киеве прекратило работу украинское представительство «ВКонтакте». Российская компания приняла такое решение после введенного украинскими властями запрета социальной сети.

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