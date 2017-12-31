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В 2018 году начнутся испытания дрона-амфибии
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В 2018 году начнутся испытания дрона-амфибии Nautilus 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Natilus

В 2018 году в Сан-Франциско начнутся летные испытания прототипа беспилотного гидросамолета Nautilus. Дрон предназначен для доставки двух тонн полезного груза через Тихий океан в Китай. Планируется, что в серию беспилотная амфибия пойдет уже в 2020 году.

Работы по созданию гидросамолета-робота с размахом крыльев около девяти метров начались в 2014 году. В декабре нынешнего года состоялись испытания на воде. Во время которых проверялись мореходные качества дрона — устойчивость к качке. маневрирование и другие. Испытания проходили под контролем Федеральной авиационной администрации США.

"Первый рейс будет традиционным для летных испытаний. Он включает в себя взлет с воды и подъем на высоту 200 футов, затем круиз, спуск и посадка”, — заявил изданию IEEE Spectrum конструктор аппарата Алексей Матюшев.

После чего начнутся автономные полеты по точкам заданным оператором с Земли. Отсутствие пилотов позволит гидросамолету принимать на борт больше топлива для реактивных двигателей, что позволит увеличить дальность полетов и приведет к удешевлению перевозок.

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