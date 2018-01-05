Ещё
Назван лучший смартфон на Android
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назван лучший смартфон на Android 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AFP 2017 / Josep Lago

Эксперты назвали китайский Huawei Mate 10 Pro лучшим современным смартфоном под управлением Android.

Определяющими факторами в масштабном тестировании, проведенном порталом Android Authority, стали технические параметры, скорость работы, возможности аккумулятора, цена, а также работа камеры. При этом качество снимков определялось с помощью пользовательского голосования.

По итогам исследования Huawei Mate 10 Pro получил в финальном зачете 361 балл, опередив Samsung Galaxy Note 8 на несколько баллов (корейский флагман получил 354 балла). Третье место занял флагман OnePlus 5T (337 баллов).

Также в список лучших вошли такие модели как Nokia 8, LG V30, Pixel 2 XL, Moto Z2 Force, Sony Xperia XZ1, Razer Phone и BlackBerry KEYone Black.

РИА Новости: последние новости
Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ Ученые выяснили, как быстро вымрут люди, если все станут каннибалами Эксперты назвали "эталонный" смартфон года
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с погибшим в Финляндии пилотом перевозил россиян
Меньшова показала изменившуюся после пластики Алентову
Названо атаковавшее российскую базу в Сирии оружие
Volkswagen и Adidas ответили на претензии Киева по Крыму
В РФ пригрозили Молдавии ответными мерами на новый закон
Видео
03:15
Паук устроил смертельную битву с шершнем
Наука и техника
00:42
Хоккеист во время драки потерял часть бороды
В мире
01:32
Горнолыжники попали в экстремальные качели
Происшествия
02:14
Установлен новый мировой рекорд в роупджампинге
Безумный мир
00:56
В США загорелся автомобиль c фейерверками
Происшествия
03:37
Туристический автобус сгорел в центре Петербурга
Происшествия ДТП
00:36
Гонщика-призрака запечатлели на видео
В мире
01:04
Под Новосибирском десять человек погибли при пожаре
Происшествия
01:44
Самка гепарда родила рекордное число детенышей
В мире
00:00
Поезд снесло ураганом с рельсов в Швейцарии
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение