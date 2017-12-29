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Названы сроки наступления нового ледникового периода
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Ученые назвали сроки наступления нового ледникового периода 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: кадр из мультфильма "Ледниковый период"

По мнению британских исследователей, понижение температуры будет связано с изменением электромагнитной активности Солцна.

Британские исследователи из Нортумбрийского университета полагают, что в ближайшие 30 лет на Земле может настать «миниатюрный» ледниковый период.

По подсчетам ученых, заметное снижение температуры начнется в 2021 году, поскольку именно в это время в электромагнитной активности Солнца наметится спад, передает Tech Times.

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Снижение электромагнитной активности светила приведет к уменьшению количества солнечных пятен, что в свою очередь приведет к понижению температуры на Земле.

Вместе с тем ученые отмечают, что от ледникового периода может быть и польза, поскольку он может изменить всплески глобального потепления и дать людям больше времени на решение данной проблемы.

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