Названы сроки наступления нового ледникового периода

Ученые назвали сроки наступления нового ледникового периода

По мнению британских исследователей, понижение температуры будет связано с изменением электромагнитной активности Солцна.

Британские исследователи из Нортумбрийского университета полагают, что в ближайшие 30 лет на Земле может настать «миниатюрный» ледниковый период.

По подсчетам ученых, заметное снижение температуры начнется в 2021 году, поскольку именно в это время в электромагнитной активности Солнца наметится спад, передает Tech Times.

>> Назван признак инопланетной жизни

Снижение электромагнитной активности светила приведет к уменьшению количества солнечных пятен, что в свою очередь приведет к понижению температуры на Земле.

Вместе с тем ученые отмечают, что от ледникового периода может быть и польза, поскольку он может изменить всплески глобального потепления и дать людям больше времени на решение данной проблемы.