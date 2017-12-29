Астроном за секунду превратил кипяток в лед

Заморозил кипяток: астроном показал, как за секунду превратить кипящую воду в лед

Американский астроном Адам Гилл (Adam Gill), который является сотрудником обсерватории на горе Вашингтон (штат Нью‐Гэмпшир, США), решил провести забавный эксперимент, сообщается в официальном аккаунте обсерватории Facebook.

Во время бури на вершине горы, Гилл вышел на улицу с полным чайником кипятка и показал, как при -31 градус по Цельсию превратить эту воду в ледяной дождь.

Сначала мужчина выливал воду понемногу, но ее тут же уносило ветром, после этого он подставил под ледяной поток руку. Впрочем на кадрах видно, что его и самого едва не снес ветер.

Ранее ученые из Австралии и Новой Зеландии обнаружили в почве на территории Антарктиды бактерии, которые питаются воздухом. К такому выводу они пришли, которые исследовали гены микроорганизмов.