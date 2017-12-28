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Ангольский спутник вышел на связь
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С ангольским спутником «Ангосат» установлена связь 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Специалистам удалось наладить связь с ангольским спутником «Ангосат», запущенным 26 декабря с космодрома Байконур, сообщают источники в ракетно-космической отрасли.

«Специалистам удалось восстановить связь со спутником «Ангосат», с аппарата получена телеметрия», — цитирует ТАСС источника.

Ранее в среду появилась информация о работоспособности ангольского спутника.

>> Ангольский спутник вышел из строя из-за короткого замыкания

Ракета-носитель «Зенит-3Ф» с разгонным блоком «Фрегат» и первым национальным спутником связи Анголы «Ангосат-1» стартовала 26 декабря в 22.00 мск с космодрома Байконур. Головная космическая часть в составе «Фрегата» и «Ангосата» отделилась от второй ступени ракеты-носителя через восемь минут после старта. 27 декабря в 06.54 аппарат отделился от разгонного блока. Затем спутник штатно сориентировался, с него поступала телеметрия, но она пропала этапе раскрытия солнечных батарей она пропала.

В среду американские средства слежения подтвердили нахождение спутника «Ангосат» на орбите.

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