Раскрыт источник неизвестных космических радиосигналов

Международная группа ученых из Италии и США выяснили, что таинственный радиоисточник в галактическом скоплении Abell 2626 — это турбулентные вихри в межгалактической среде, которые ускоряют заряженные частицы. Об этом сообщается в препринте, опубликованном в репозитории arXiv.org.

Abell 2626 находится на расстоянии 700 миллионов световых лет от Земли. Это рассеянное галактическое скопление (кластер), радиус которого равен 1,6 мегапарсека (один мегапарсек равен 3,2 миллиона световых лет). Ярчайшей галактика в скоплении — IC5338, содержащая два ядра. Другая галактика — IC5337 — по форме напоминает медузу, поскольку с нее «сдувается» часть материала из-за движения в относительно плотной среде кластера.

Одна из особенностей Abell 2626 — несколько симметричных дуговых структур, видимых в радиочастотном диапазоне, чье происхождение долго время оставалось неизвестным. Некоторые ученые полагали, что они связаны с радиогало — источником радиоизлучения, который обычно располагается в центрах галактических скоплений. Альтернативное объяснение состояло в том, что дуги появились как результат гравитационного взаимодействия двух ядер IC5338. Однако на тот момент были известны только две дуги (северная и южная), и открытие двух новых дуг (западной и восточной) поставило под сомнение такую модель.

Исследователи воспользовались новыми данными рентгеновского телескопа Chandra, с помощью которого ученые надеялись найти активное галактическое ядро, связанное с дополнительной парой радиочастотных дуг. Они провели поиск горячих и холодных выбросов вещества из ближайших галактик, которые могли бы стать причиной аномального радиоизлучения. Ученые обнаружили, что дуги могут быть яркой частью незаметного радиогало, которое возникло из-за турбулентного движения газа и связанного с этим ускорения релятивистских электронов.

Однако астрономы также полагают, что возможен и редкий случай, когда аномальное радиоизлучение вызвано столкновением газа в межгалактической среде с плазмой из активного галактического ядра, перемещающейся с релятивистской скоростью (близкой к скорости света).