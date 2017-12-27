Названа причина потери запущенного Россией спутника

Первый ангольский спутник, запущенный с космодрома «Байконур», вышел из строя из-за короткого замыкания. Предварительную версию происшествия «Интерфаксу» озвучил источник на космодроме.

По словам источника, короткое замыкание произошло в шине, отвечающей за питание спутника.

Космический аппарат «Ангосат-1» был построен корпорацией РКК «Энергия» для ангольской компании «Ангосат» и должен был стать первым геостационарным спутником связи Анголы.

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Спутник был выведен на орбиту в ночь на среду, но вскоре связь с ним была утеряна.