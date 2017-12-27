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Запущенный с Байконура спутник не выходит на связь
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С запущенным с Байконура спутником потеряна связь 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС

С запущенным с Байконура спутником "Ангосат" потеряна связь, сообщает ТАСС со ссылкой на источник на космодроме.

Связь была потеряна после того, как спутник вышел на орбиту.

"Пока связи со спутником "Ангосат" нет, разбираемся с ситуацией", — сказал источник агентства.

Роскосмос пока не подтвердил эту информацию.

Речь идет о первом ангольском спутнике AngoSat-1, который должна была вывести на орбиту российская частная компания S7 Space.

Ракета-носитель "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат" и ангольским спутником связи стартовала 26 декабря в 22:00 мск с космодрома Байконур. Головная космическая часть в составе "Фрегата" и "Ангосата" отделилась от третьей ступени ракеты-носителя через восемь минут после старта. 27 декабря в 06:54 мск произошло отделение аппарата от разгонного блока.

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