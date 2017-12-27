Россия вывела на орбиту первый спутник связи Анголы

Россия вывела на расчетную орбиту первый спутник связи Анголы

Ракета-носитель "Зенит-3Ф" с разгонным блоком "Фрегат", запущенная 26 декабря с Байконура, вывела на расчетную орбиту первый национальный спутник связи Анголы AngoSat-1, сообщил РИА Новости представитель Роскосмоса.

"Есть отделение спутника от разгонного блока", — отметил собеседник агентства.

После проверок работоспособности в расчетной точке стояния на геостационарной орбите "Ангосат" будет обеспечивать вещание в частотных C— и Ku-диапазонах на территорию Республики Ангола, а также на территорию всего африканского континента.

Проект "Ангосат" предусматривал создание спутника связи с ретранслятором, запуск его на геостационарную орбиту и создание наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания. Контракт на создание "Ангосата" между РКК "Энергия" и министерством телекоммуникаций и информационных технологий Республики Ангола был заключен в 2009 году, но в силу вступил только в 2013 году. Объективные сложности, возникшие в процессе этого долгосрочного договора, были решены благодаря совместным усилиям РКК "Энергия" и Роскосмоса. В частности, была организована работа международной кооперации, решены задачи импортозамещения электронной компонентной базы для служебной платформы космического аппарата.

"Ангосат" создан на основе новой служебной платформы, состоящей из компонентов российского производства, его масса составляет 1 тысячу 647 килограммов. Спутник оборудован электроракетной двигательной установкой, позволяющей проводить длительное довыведение и коррекцию орбитального положения. В работах по спутнику "Ангосат" впервые применялся созданный в РКК "Энергия" стенд виртуальной реальности.

Ракета "Зенит" была разработана украинским КБ "Южное" и изготавливались на украинском предприятии "Южмаш". В составе носителя используются российские двигатели РД-171 и РД-120 производства химкинского НПО "Энергомаш". Ранее сообщалось, что пуск "Зенита" с Байконура был перенесен с 7 на 26 декабря из-за своевременно выявленных проблем с одним из клапанов в магистрали горючего разгонного блока "Фрегат". Неисправность была устранена.