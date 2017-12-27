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NASA не может летать в космос без России
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В NASA признали, что не смогут отправлять людей в космос еще два года без помощи России 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: globallookpress.com

Представитель NASA Филип Макалистер заявил, что США смогут вновь запускать людей в космос без использования российской техники через год или два. Но это случится только в случае благоприятного развития сотрудничества с частными космическими компаниями.

В Национальном космическом агентстве США рассчитывают, что через год или два NASA вновь получить возможность отправлять людей или грузы в космос, используя ресурсы частных космических компаний или помощь стран Запада. Об этом заявил представитель NASA Филип Макалистер.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на французскую La Gazette de l'Eco Economie, Макалистер назвал сотрудничество с Российской Федерацией на МКС очень успешным. Однако Соединенные Штаты, утверждает представитель NASA, были вынуждены отказаться от использования российских ракет-носителей и ракетных двигателей, поскольку власти посчитали доступ в космос вопрос стратегической важности для страны. Макалистер подчеркнул, что США намерены использовать для решения этих задач достижения космической американской отрасли.

Однако сейчас этих достижений не хватает. Чтобы вернуть себе возможность доставлять в космос людей и грузы, NASA призвала на помощь частные космические компании США. Представитель NASA отметил, что в случае благоприятного развития событий Штаты смогут запускать астронавтов в космос через год или два.

«Через год или два, если все будет успешно продвигаться, мы вновь обретем возможность отправлять людей в космос благодаря нашим партнерам», — заявил Макалистер, подразумевая в качестве партнеров компании США и сотрудничество со странами Запада.

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