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Стали известны сроки запуска с космодрома «Восточный»
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«Интерфакс» узнал сроки третьего запуска с космодрома «Восточный» 

Ведомости
Фото: ТАСС

Очередной старт ракеты-носителя с «Восточного» намечен на 1 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на космодроме. В середине декабря первый замглавы «Роскосмоса» Александр Иванов сообщал, что новый запуск состоится после 25 января. По данным агентства, в график стартов была включена дата 26 января. До этого запуск планировался на 22 декабря.

Сейчас на космодроме находятся все составные части — ракета-носитель «Союз-2.1а», разгонный блок «Фрегат» и космические аппараты «Канопус», отметил собеседник агентства. «Подготовка к запуску стартует сразу после окончания новогодних праздников и завершится пуском 1 февраля», — сказал источник.

Второй запуск с космодрома оказался неудачным. Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела разгонный блок «Фрегат» со спутником дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» и 18 малыми космическими аппаратами на промежуточную орбиту, но целевой орбиты они не достигли. В итоге разгонный блок со спутниками упал в океан. Роскосмос заявил, что причиной аварии стало «непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя».

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