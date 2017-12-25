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Опровергнута гипотеза происхождения Луны
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Опровергнута гипотеза происхождения Луны 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Luis Argerich / Flickr

Астрономы Парижского института геофизики выяснили, что существующая гипотеза о происхождении Луны, согласно которой последняя образовалась в результате столкновения Земли с планетой Тейей величиной с Марс, не может объяснить минеральный состав спутника. Компьютерная модель показала, что планета-странник должна была быть гораздо меньше. Об этом пишет Daily Mail.

Исследователи провели более двух миллиардов симуляций столкновения Земли и Тейи. Они обнаружили, что, если масса планеты-странника составляет больше 15 процентов массы нашей планеты, то земная мантия содержала бы больше никеля и кобальта, чем в настоящее время.

Согласно другой версии, предложенной учеными Юго-западного института штата Колорадо, после столкновения молодая Земля подвергалась многочисленными ударам небольших космических тел. Такая бомбардировка, называемая поздней аккрецией, изменила содержание химических веществ в планете, обогатив ее ядро золотом, серебром и платиной. Новая гипотеза объясняет происхождение аномалий в минеральном составе древних пород.

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