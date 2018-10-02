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Карты Google позволят отслеживать автобусы
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Карты Google позволят отслеживать движение автобусов 

Ридус + ещё 34 53 минуты назад
Фото: © visualhunt.com
Новая функция отслеживания движения общественного транспорта в режиме реального времени скоро появится в Google Maps.
Ее достоинства смогут оценить жители 13 городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Челябинск и Екатеринбург.
«Теперь вы всегда будете знать, есть ли у вас лишняя минутка на кофе или лучше пробежаться, чтобы не опоздать на маршрутку», — сообщается в блоге компании Google.
Функция отслеживания автобусов и троллейбусов оказалась не единственным нововведением в сервисе Google Maps. Теперь также можно будет заранее узнавать о пробках, затруднениях на дорогах и получать уведомления, которые помогут составлять альтернативные маршруты.
Кроме того, сервис добавил поддержку комбинированных маршрутов, которая будет особенно полезно для тех, кто совмещает поездки на автомобиле с передвижением на общественном транспорте.
Уже на этой неделе все эти функции появятся на Android и iOS. Для их использования достаточно лишь обновить приложение Google Maps.
Ранее был выявлен новый способ мошенничества с помощью карт Google.
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