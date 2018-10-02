Карты Google позволят отслеживать автобусы

Карты Google позволят отслеживать движение автобусов

Новая функция отслеживания движения общественного транспорта в режиме реального времени скоро появится в Google Maps.

«Теперь вы всегда будете знать, есть ли у вас лишняя минутка на кофе или лучше пробежаться, чтобы не опоздать на маршрутку», — сообщается в блоге компании Google.

Функция отслеживания автобусов и троллейбусов оказалась не единственным нововведением в сервисе Google Maps. Теперь также можно будет заранее узнавать о пробках, затруднениях на дорогах и получать уведомления, которые помогут составлять альтернативные маршруты.

Кроме того, сервис добавил поддержку комбинированных маршрутов, которая будет особенно полезно для тех, кто совмещает поездки на автомобиле с передвижением на общественном транспорте.

Уже на этой неделе все эти функции появятся на Android и iOS. Для их использования достаточно лишь обновить приложение Google Maps.

Ранее был выявлен новый способ мошенничества с помощью карт Google.