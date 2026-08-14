На Западе заметили изменение военной тактики России

Россия сумела нарастить производство ракет для непрерывных ударов по военной инфраструктуре Украины. Об этом пишет Military Military Watch Magazine (MWM).

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Издание указало, что Москва перераспределила оборонно-промышленные ресурсы между различными ракетными программами. В частности, снизив производство баллистических «Кинжалов» и ракет Х-32, Россия значительно увеличила выпуск гиперзвуковых «Цирконов» и модернизированных П-800 «Оникс». В результате годовой план был выполнен за семь месяцев.

«Это демонстрирует гибкость российской оборонной промышленности военного времени. Вместо того чтобы пытаться одновременно максимизировать производство всех семейств ракет, Москва может сосредоточить дефицитные компоненты, производственные линии и финансовые ресурсы на системах, которые считаются более важными с оперативной точки зрения», — утверждают журналисты.

Ранее заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий предупредил, что Вооруженные силы (ВС) России не будут делать паузу в массированных ударах по объектам инфраструктуры Украины. «Они смогут уменьшить количество ракет, летящих по одной цели, но паузу они вряд ли будут делать», — высказался украинский генерал. По мнению Скибицкого, ВС России за счет запаса баллистических ракет для комплексов «Искандер» также могут менять приоритеты целей и поддерживать частоту атак по украинской инфраструктуре.