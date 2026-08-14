«Славянск и Краматорск повторят участь Орехова»: ВСУ спрогнозировали «жаркий» сентябрь

Город Орехов, внутри которого заблокирована двухтысячная группировка ВСУ, может пасть уже в конце августа. Более того, этой осенью ВСУ ждут и другие потери. Всех, кто не покинет Славянско-Краматорскую агломерацию до начала осенней распутицы, ждут два пути — плен или могила. О ситуации на самом горячем участке фронта, а также перспективах нашей осенней кампании в беседе с «МК» рассказал военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник.

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На Запорожском фронте продолжаются интенсивные бои за Орехов — город, откуда в 2023 году противник начал свой «великий контрнаступ», окончившийся, впрочем, полным провалом.

Сообщается в частности, что Вооруженные силы РФ активно продвигаются вдоль шоссе юго-восточнее Орехова, разделив группировку ВСУ в районах Новоданиловки, Егоровки и Малой Токмачки. По некоторым данным, здесь находятся до пяти батальонов 118-й механизированной бригады ВСУ. Все они могут попасть в окружение 71-го мотострелкового полка и других частей группировки «Днепр».

Фатальные неприятности начались у противника после того как наши бойцы заняли трассу западнее Орехова со стороны Малых Щербаков и Нестерянки. Теперь ВС РФ могут контролировать трассу Н-08 — главную дорогу снабжения города.

Вскоре после этого солдаты ВСУ, уже традиционно, начали жаловаться на нехватку еды и отсутствие ротации. Военным 121-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, которые находятся на позициях с апреля, из-за жажды и отсутствия воды даже приходилось пить собственную мочу, в чем сами они признавались в соцсетях.

Военно-политические каналы противника сетуют, что командование ВСУ скрывает и территориальные потери. Например, там молчат о потере села Рай-Александровка, которое является ключевым высотным рубежом, открывающим прямой путь к Славянско-Краматорской агломерации. Молчит командование ВСУ и о потере Доброполья, где бойцы российской армии устанавливают флаги. Под запретом тема Орехова – последнего оборонительного рубежа перед Запорожьем.

По словам военного эксперта Станислава Крапивник, ВСУ начали бросать свои резервы на Орехов ещё в феврале, чтобы притормозить продвижение наших бойцов в Запорожской области. Будут пытаться это делать и сейчас:

- Ценой больших потерь личного состава и боевой техники ВСУ довольно быстро занимали так называемую серую зону, но не были в состоянии удержать территорию из-за полного истощения своих резервов. Все их действия, особенно во время зимней и весенней кампании - это сплошной пиар. В конечном счете, мы отбросили противника с занимаемых им территорий и продолжаем продвижение. Не исключаю, что противник и сейчас попробует бросить на Орехов все свои резервы, которые у него остались, чтобы картинно «отбить» город.

- У группировки ВСУ есть шансы вырваться из окружения в Орехове?

- Орехов находится в тактическом окружении. Территории вокруг города, где пока нет нашего физического присутствия, контролируются нашей артиллерией, авиацией и дронами. Поэтому в любом случае заехать или выехать из Орехова для ВСУ сейчас уже крайне расковано и проблематично. Тем, кто остался, выбраться очень сложно еще и потому, что город находится достаточно далеко от подготовленных линий обороны. До следующих оборонных позиций, которые начинаются только в Запорожье - 25-30 километров. А до укреплений большая открытая зона. Орехов — последний укрепрайон, где они могут держать серьезную оборону.

Российские войска уже находятся в центре Орехова, южная его часть, откуда и начинался прорыв, освобождена. Командование ВСУ естественно начинает забрасывать на это направление свои истощенные резервы. Но даже, если они что-то и смогут, в чем я сильно сомневаюсь, то это будет временным тактическим успехом, оплаченным большой кровью своих солдат. Потому что, повторюсь, у противника нет сил. Если не будет прорыва со стороны ВСУ, то Орехово падет до конца августа. А дальше все зависит от того, как быстро мы будем продвигаться к Запорожью. С приходом дождей конечно, и мы будем испытывать ограничения в продвижении...

- Как обстоят дела на Славянско-Краматорском участке?

- Наши войска вплотную подходят к Дружковке с обеих сторон. Проблема для группировки ВСУ, которая находится в Славянско-Краматорской агломерации, также заключается в том, что им некуда отступать. Продвижение по полям в сезон дождей, который должен начаться во второй половине сентября, равно самоубийству. Уверен, что противник прекрасно осознает свои ближайшие перспективы - это плен или могила. Дело в том, что вплоть до Днепропетровска здесь также сплошные степные деревни и открытые поля. И куда бы не побежал противник - в сторону Полтавы, Днепропетровска или Харькова - ему придется преодолеть по полям 30-40 километров. Прорваться смогут разве что единицы.