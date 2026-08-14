Киев устроил налет на Ленинградскую область

Над территорией Ленинградской области сбиты 15 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

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"Над территорией Ленинградской области сбиты 15 БПЛА. Боевая работа продолжается", - написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".

Ранее сообщалось, что киевский режим устроил очередной массированный налет на регионы России.

Всего наши силы противовоздушной обороны ликвидировали над страной 153 украинских БПЛА. По данным Министерства обороны РФ, дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской и Тульской областей. А также над Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.