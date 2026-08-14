Украинские инструкторы вербуют и готовят выходцев из африканских государств с целью использования их против России. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах на востоке Ливии.

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«Существуют тренировочные центры в Таджуре, а также в районе дороги аэропорта в столице Триполи. Кроме того, есть тренировочный центр "Ат-Тикбали"», — сообщил он.

По словам собеседника агентства, на данных объектах присутствуют украинские специалисты, которые разрабатывали программы обучения наемников и делились опытом применения ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Обученных боевиков могут использовать как для противодействия интересам РФ в Африке, так и на Украине, добавил источник РИА Новости.

Ранее стало известно, что инструкторы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины проводят подготовку военных и координируют их атаки в Африке. Сообщалось, что российские силовики получили подтверждение присутствия военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и инструкторов в трех зонах — в Буркина Фасо, Судане и в Мали, а именно в регионах Мопти, Куликоро и Лере.