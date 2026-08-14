Бреши в обороне образуются у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской и Харьковской областях. Об этом ТАСС заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

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«Именно на этих участках сейчас есть нехватка украинских боевиков, есть проседание оборонительных линий и наблюдаются бреши в их оборонительных порядках», — указал собеседник агентства.

По мнению Марочко, бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по указанию Владимира Зеленского «сделал упор» на Днепропетровскую и Запорожскую области, по причине чего Киеву сейчас не хватает бойцов для стабилизации ситуации на других участках фронта.

Ранее Марочко рассказал, что Вооруженные силы России сжимают в кольцо подразделения ВСУ у Юнаковки в Сумской области. По его словам, между движущимися навстречу друг другу российскими авангардами остается менее двух километров.