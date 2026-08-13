Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили с 8 до 20 часов четверга, 13 августа, 193 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, дроны неприятеля были сбиты и обезврежены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Башкирии, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что киевский националистический режим теряет с каждым днем территории, а потому "перешел от безысходства к откровенно террористическим методам".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заверила, что, несмотря ни на что, цели специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины и устранению исходящих с ее территории угроз будут обязательно достигнуты. Актуальность этих задач подтверждают многочисленные факты, включая удары ВСУ по мирным жителям российских регионов.