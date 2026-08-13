Дроны «Герань» поразили ремонтный поезд ВСУ в Одесской области

Российские беспилотные летательные аппараты успешно атаковали железнодорожную технику украинских войск в районах Раздельной и Старых Шомполов в Одесской области.

Российские расчеты беспилотников «Герань» нанесли точные удары по ремонтно-восстановительному поезду и локомотиву Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны.

Атака была осуществлена в Одесской области. Цели находились в районах населенных пунктов Раздельная и Старые Шомполы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 августа российские военные поразили железнодорожную инфраструктуру противника в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях.

В конце июля беспилотники «Герань» уничтожили военные эшелоны украинской армии на территории Запорожской области. Днем ранее Вооруженные силы России нанесли удар по перевозившему технику ВСУ локомотиву.