Даже если США передадут Украине 5% имеющихся у них ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, этого будет недостаточно для того, чтобы «пережить зиму». Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

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Собеседник агентства, ссылаясь на оценку аналитического центра CSIS, опубликованную The New York Times, отметил, что американские запасы ракет Patriot составляют менее 1,7 тыс. единиц. Таким образом, 5% — около 85 перехватчиков.

С учетом того, что для поражения одной баллистической цели может потребоваться 3-4 противоракеты, такой запас позволит сбить около 25 ракет. При этом в реальных условиях эффективность перехвата может быть ниже, отметил источник.

«Таким образом, при выполнении просьбы Зеленского ВСУ получит возможность сбить примерно 25 баллистических ракет. Этого не хватит «пережить зиму», — сказал он.

Ссылаясь на данные Украины, собеседник агентства напомнил, что 26 мая только по Киеву прилетело 90 ракет.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна располагают лишь десятой частью нужных ей ракет-перехватчиков для систем Patriot, и если США предоставят 5% имеющихся у них запасов, это поможет Киеву пережить зиму.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что к концу осени Украина израсходует все запасы, необходимые для функционирования систем противовоздушной обороны.

Ранее Зеленского обвинили в попытках переложить ответственность за дефицит ракет.