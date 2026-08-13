На месте крушения МиГ-29 в Одесской области нашли «чёрный ящик»

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины нашли бортовой самописец истребителя МиГ-29, разбившегося 10 августа во время выполнения боевого задания в Березовском районе Одесской области.

Как сообщили в ГБР, черный ящик получил термические повреждения в результате пожара. Специалисты работают над его восстановлением и считыванием данных о последних минутах полета. Следствие рассматривает несколько версий причин крушения. Ни одна из них пока не является окончательно подтвержденной. Расследование находится на личном контроле директора ГБР.

Следователи проверяют соблюдение правил подготовки к полету, его выполнения и эксплуатации самолета. Исследуются обломки истребителя, материалы с места происшествия и удостоверения военнослужащих.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее за собой катастрофу. Расследование продолжается.

Как ранее сообщало ГБР Украины, МиГ-29 разбился во время выполнения боевого задания после возникновения нештатной ситуации, в результате которой самолет загорелся и пилот потерял управление. Летчик катапультировался, его госпитализировали.

Это был второй подобный инцидент на Украине менее чем за две недели. 29 июля ВСУ потеряли истребитель F-16, летчику пришлось катапультироваться из-за нештатной ситуации.