ВС РФ поразили резервуары с ГСМ в порту Одесса

Вооруженные силы России нанесли удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами и оборудованию для разгрузки грузов военного назначения в порту Одесса. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"В течение дня высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: <...> в порту Одесса - резервуары с ГСМ и оборудование, используемое для разгрузки грузов военного назначения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в порту Очаков Николаевской области был поражен украинский патрульный катер.