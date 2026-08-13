На Украине назвали опасную характеристику «Бандероли»

Малогабаритная крылатая ракета «Бандероль» подлетает почти бесшумно, из-за чего ее обнаружение затруднено.

Об этом сообщил начальник главного управления Нацполиции в Черниговской области Владимир Тимошко, передает «УНИАН» в Telegram.

«Она подлетает к цели почти бесшумно, поэтому обнаружить угрозу сложнее», — сказано в материале.

В июне на Украине впервые заявили о применении Вооруженными силами (ВС) России новейших малогабаритных ракет «Бандероль». Отмечается, что «Бандероль» оснащена китайским турбореактивным двигателем Swiwin SW800Pro. Общая масса боевой части ракеты составляет 150 килограммов, дальность пуска — около 450 километров.

После этого российская армия не раз наносила удары «Бандеролью» по Одессе и Николаеву.